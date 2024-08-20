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Новости Омска

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За год аренда двухкомнатных квартир в Омске подорожала вполовину

За год аренда двухкомнатных квартир в Омске подорожала вполовину. По подсчетам экспертов, в среднем съем такого жилья сейчас обойдется в 35,3 тыс.

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