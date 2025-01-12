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Царьград

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Доктор Нафиз Ахмед: конец света возможен уже завтра

Доктор Нафиз Ахмед: конец света возможен уже завтра

Ученый считает, что человечество находится на пороге значительного эволюционного скачка, однако авторитаризм рискует его остановить.

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