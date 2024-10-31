ЦТАК: Россия и КНДР подписали соглашение в области связи и IT

Россия и Корейская Народно-Демократическая Республика подписали соглашение о сотрудничестве в сфере связи, информационных технологий и цифрового развития, сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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