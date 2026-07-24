Атака была целенаправленной: МО подтвердило удар по выставке под Киевом Российское Минобороны подтвердило ракетный удар по выставке вооружений, о.
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Атака была целенаправленной: МО подтвердило удар по выставке под Киевом Российское Минобороны подтвердило ракетный удар по выставке вооружений, о.
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