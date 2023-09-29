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Вице-мэр Новосибирска объяснила затянувшееся благоустройство парка "Каменка"

Вице-мэр Новосибирска объяснила затянувшееся благоустройство парка "Каменка"

Жители Новосибирска пожаловались на отсутствие лестницы для доступа к территории.Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова рассказала о проблемах, из-за которых затягивается благоустройство парка "Каменка" на территории Дзержинского района.

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