Вице-мэр Новосибирска объяснила затянувшееся благоустройство парка "Каменка"

Жители Новосибирска пожаловались на отсутствие лестницы для доступа к территории.Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова рассказала о проблемах, из-за которых затягивается благоустройство парка "Каменка" на территории Дзержинского района.
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