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Орлов о «Зените»: «Потеря Клаудиньо оказалась невосполнимой, замены ему нет. Вендел не похож на себя – играет спустя рукава, кажется»

«Cправедлив ли результат? Счет на табло. «Локомотив» наказал «Зенит» за грубую ошибку. Молодец Баринов, покараулил оплошность гостей.

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