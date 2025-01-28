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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жаки Икс: «Приглашение Хэмилтона было для «Феррари» заманчивой возможностью – вероятно, в основном по коммерческим причинам»

Бывший пилот «Формулы-1» считает, что в приглашении Льюиса его текущая скорость на трассе для «Феррари» не стояла на первом месте в списке причин.

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