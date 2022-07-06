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В НМ ЛНР подтвердили ликвидацию под Лисичанском белорусского националиста Марчука, действовавшего на стороне Украины

В НМ ЛНР подтвердили ликвидацию под Лисичанском белорусского националиста Марчука, действовавшего на стороне Украины

В Народной милиции ЛНР подтвердили ликвидацию под городом Лисичанском в Донбассе белорусского националиста Ивана Марчука, который действовал на стороне Украины.

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