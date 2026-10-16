ISU рассмотрит возможность разрешить фигуристам оспаривать оценки по итогам прокатов. «Эта тема поднималась в ходе наших внутренних обсуждений, и некоторые предлагали, чтобы у фигуриста была возможность оспорить решение судей», — приводит ТАСС слова председателя технического комитета ISU по одиночному и парному фигурному катанию Леэны Лааксонен.
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