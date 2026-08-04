Как бросовое тепло завода превратилось в бесплатный холод и сэкономило миллионы

Порой я смотрю на промышленные площадки и невольно провожу параллели с домашним хозяйством. Дома мы редко задумываемся, куда уходит тепло от батареи или зачем греть духовку и одновременно открывать холодильник.
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