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Вот история

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Как бросовое тепло завода превратилось в бесплатный холод и сэкономило миллионы

Как бросовое тепло завода превратилось в бесплатный холод и сэкономило миллионы

Порой я смотрю на промышленные площадки и невольно провожу параллели с домашним хозяйством. Дома мы редко задумываемся, куда уходит тепло от батареи или зачем греть духовку и одновременно открывать холодильник.

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