Непредсказуемость, казалось бы, должна заставлять человека остановиться и продумать следующий шаг. Но эксперименты нейробиологов и психологов из Нью-Йоркского университета показали обратный эффект: когда обстановка становилась всё менее надёжной, участники быстрее делали первый выбор.
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