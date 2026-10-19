Непредсказуемость, казалось бы, должна заставлять человека остановиться и продумать следующий шаг. Но эксперименты нейробиологов и психологов из Нью-Йоркского университета показали обратный эффект: когда обстановка становилась всё менее надёжной, участники быстрее делали первый выбор.