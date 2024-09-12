Политолог Шафир: Харрис готова сохранить курс на поддержку Киева

Журналист-международник, политолог Тимур Шафир в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал состоявшиеся предвыборные дебаты кандидата на пост президента США республиканца Дональда Трампа с соперницей от демократов Камалой Харрис.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии