Юрист Моисеев объяснил, когда можно оспорить долги за ЖКУ

Андрей Моисеев, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова, в беседе с агентством «Прайм» подчеркнул, что своевременная оплата коммунальных услуг является обязательным условием.
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