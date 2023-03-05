Центровой «Лейкерс» Энтони Дэвис стал лучшим игроком встречи с «Голден Стэйт». Он набрал 39 очков, 14 из 15 с игры, 10 из 13 штрафных, 8 подборов, 6 передач и 2 блока.
Популярные статьи
- Артем Дзюба: «Я полностью за Путина. Хоть убейте, я за свою страну. Верю, что мы за правое дело, история все рассудит»
- Неманя Пейчинович: «У Европы подлое лицо. Украине пытаются что-то навязать, но Сербия продолжит поддерживать Россию за спасение православного народа»
- Терюшков о словах Дзюбы про традиционные ценности: «Артем – русский человек, впитал это с молоком матери. На коллективном Западе идет воплощение самых смелых планов мировых сатанистов»
Свежие комментарии