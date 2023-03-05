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Энтони Дэвис набрал 39 очков и принес «Лейкерс» победу над «Голден Стэйт»

Энтони Дэвис набрал 39 очков и принес «Лейкерс» победу над «Голден Стэйт»

Центровой «Лейкерс» Энтони Дэвис стал лучшим игроком встречи с «Голден Стэйт». Он набрал 39 очков, 14 из 15 с игры, 10 из 13 штрафных, 8 подборов, 6 передач и 2 блока.

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