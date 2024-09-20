Черный ящик с инструментами для снайперов передали новосибирским бойцам СВО

Проблему с оборудованием для снайперских винтовок сибиряк Михаил Шашков решил просто: написал обоснование в новосибирский «Народный фронт» и собрал комплект необходимого оборудования для снайперских комплексов.
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