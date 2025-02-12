МО РФ обнародовало архивные документы к 80-летию освобождения Будапешта

Минобороны России 13 февраля опубликовало к 80-й годовщине освобождения столицы Венгрии от немецко-фашистских захватчиков рассекреченные документы из фондов Центрального архива военного ведомства о ходе Будапештской стратегической наступательной операции.
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