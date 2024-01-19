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Собянин объявил о начале приема заявок на гранты для производителей кино

Собянин объявил о начале приема заявок на гранты для производителей кино

Гранты предоставляет Агентство креативных индустрий Организации, которые зарегистрированы в Москве и подали заявки на проведение киносъемочных работ через сайт Московской киноплатформы могут претендовать на гранты Агентства креативных индустрий.

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