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«Искандеры» ударом по Чернигову «закрыли» совещание боевиков ВСУ: Карта специальной военной операции на Украине на 18 апреля 2024 года

«Искандеры» ударом по Чернигову «закрыли» совещание боевиков ВСУ: Карта специальной военной операции на Украине на 18 апреля 2024 года

«Искандеры» ударом по Чернигову «закрыли» совещание боевиков ВСУ: Карта специальной военной операции на Украине на 18 апреля 2024 года Юлия СоколоваРоссийская армия продолжает ночные ракетные атаки по территории Украины в ответ на агрессию против своих энергетических объектов.

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