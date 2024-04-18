«Искандеры» ударом по Чернигову «закрыли» совещание боевиков ВСУ: Карта специальной военной операции на Украине на 18 апреля 2024 года Юлия СоколоваРоссийская армия продолжает ночные ракетные атаки по территории Украины в ответ на агрессию против своих энергетических объектов.