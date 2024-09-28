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На Западе допустили наличие у Зеленского плана создать нарратив о предательстве Запада

На Западе допустили наличие у Зеленского плана создать нарратив о предательстве Запада

Президент Украины Владимир Зеленский может намеренно настаивать союзникам на Западе, что Киев выйдет границы до начала СВО, чтобы потом обвинить их в нежелании помогать, говорится в колонке Оуэна Мэтьюза для The Spectator.

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