Президент Украины Владимир Зеленский может намеренно настаивать союзникам на Западе, что Киев выйдет границы до начала СВО, чтобы потом обвинить их в нежелании помогать, говорится в колонке Оуэна Мэтьюза для The Spectator.
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