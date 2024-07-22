После избиения депутата Матвеева, глава СК РФ Бастрыкин взялся за Госдуму. В России начинается борьба двух гигантов

Интересная жизнь с Vera Star Тема необходимости ужесточения миграционного законодательства настолько избита, что не проходит и дня, чтобы о ней не писали СМИ и не звонили во все колокола неравнодушные общественники.
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