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После избиения депутата Матвеева, глава СК РФ Бастрыкин взялся за Госдуму. В России начинается борьба двух гигантов

После избиения депутата Матвеева, глава СК РФ Бастрыкин взялся за Госдуму. В России начинается борьба двух гигантов

Интересная жизнь с Vera Star Тема необходимости ужесточения миграционного законодательства настолько избита, что не проходит и дня, чтобы о ней не писали СМИ и не звонили во все колокола неравнодушные общественники.

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Комментарии
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alik3456 Джексон
Срочно требуется Вожак: Желательно типа Кащея Бесмертного...
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36 мин.
Стэйси
Интересно , а сокурсник Александр Иванович может довести до сокурсника Владир Владировича настоящее положение дел ? Один в поле не воин и ему нужна реальная защита за спиной
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30 мин.

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