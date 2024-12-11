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Всё о женщинах

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  • Patria
    При стирке пуховика кондиционер запрещен. Читайте этикетки и рекомендации.Как после стирки ...
  • epobedimski
    А это кому-то интересно?Собчак вышла на п...
  • Татьянка Яцук
    э.... извините... а как расчёска может помочь вспушить наполнитель?Как после стирки ...

Хозяек призвали положить денежную купюру в дверцу холодильника с одной целью

Хозяек призвали положить денежную купюру в дверцу холодильника с одной целью

Холодильник является одним из основных «потребителей» электроэнергии в доме. Выяснить объем потребляемой им энергии и благодаря этому уменьшить расходы на оплату коммунальных услуг удастся с помощью денежной купюры.

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