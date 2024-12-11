Хозяек призвали положить денежную купюру в дверцу холодильника с одной целью

Холодильник является одним из основных «потребителей» электроэнергии в доме. Выяснить объем потребляемой им энергии и благодаря этому уменьшить расходы на оплату коммунальных услуг удастся с помощью денежной купюры.
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