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Газета.ру

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Бессент: США начнут еженедельно вводить новые санкции за связи с Ираном

Бессент: США начнут еженедельно вводить новые санкции за связи с Ираном

Администрация США намерена увеличить давление на Тегеран еженедельным введением новых санкций в отношении различных структур за связи с Ираном.

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