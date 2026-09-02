Баланс сил в цифровой экономике: как доминирование платформ и кэптивные банки влияют на конкуренцию

«История показывает, что любая информационная технология — будь то телеграф, радио или интернет — рано или поздно превращается из открытого для всех пространства в жестко контролируемую монополию»Тим ВуАктивное развитие экономики послужило основой для возникновения двухсторонних рынков, которые с точки зрения Жан-Шарля Роше и Жана Тироля представляют собой экономическую структуру, в которой посредник соединяет две разные, но взаимозависимые группы пользователей, создавая ценность за счет их взаимодействия.