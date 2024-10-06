В Томске открылся проект «Болотоведение. Совместное исследование художников и ученых»

В Томске был запущен междисциплинарный проект "Болотоведение. Проект объединил ученых Томского государственного университета, специалистов Пушкинского музея и художника Василия Кононова-Гредина, сообщает пресс-служба Пушкинского музея.
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