Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Гамбию

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Республику Гамбия (Африка). Рустам Минниханов возглавил Российскую делегацию для участия в 15-ом Саммите Глав государств и правительств стран-членов Организации исламского сотрудничества.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)