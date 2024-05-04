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Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Гамбию

Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Гамбию

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Республику Гамбия (Африка). Рустам Минниханов возглавил Российскую делегацию для участия в 15-ом Саммите Глав государств и правительств стран-членов Организации исламского сотрудничества.

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