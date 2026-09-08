$100 Brent Looms as China’s Oil Buying Rebounds

One of the reasons why the price of oil failed to soar during the "actively kinetic" phase of the Iran war, when shipments through Hormuz were effectively halted and the world faced a shortage of about 10-15 million barrels of oil per day, is that Chinese oil demand suddenly evaporated.
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