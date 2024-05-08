Губернатор Олег Кожемяко поздравил Приморье с Днем Победы

Олег Кожемяко поздравил жителей региона с Днем Победы. Об этом сообщает РИА VladNews. "Дорогие приморцы! От всей души поздравляю вас с Днем Победы! Для нашей страны это самый важный праздник, который вызывает в душе каждого россиянина чувство гордости и бесконечной благодарности за подвиг наших дедов и прадедов.