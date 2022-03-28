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Уилл Смит: «Я сейчас выгляжу как чокнутый папаша, как называли и Ричарда Уильямса»

Уилл Смит извинился за то, что ударил Криса Рока во время церемонии «Оскара-2022». Подпишись на наш телеграм про игры и кино.

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