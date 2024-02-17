Тяжелый транспортный российский беспилотник «Партизан» совершил первый полет

Тяжелый транспортный беспилотный летательный аппарат сверхкороткого взлета и посадки «Партизан» / © СибНИА Первый полет «Партизана» прошел в пилотируемом режиме для обеспечения безопасности и снятия полетных данных.
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