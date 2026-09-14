Oil Surges As Saudi Pipeline Crisis Puts 4% Of Global Supply At Risk; Bernstein Warns Of $150 Crude Brent crude futures jumped overnight after Saudi Arabia shut its East-West pipeline following drone attacks last week, threatening a critical route for bypassing the highly contested Strait of Hormuz chokepoint and a loss of what could amount to 4% of global supply.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Zero Hedge11 подписчиков
Свежие комментарии
- B Eric Swalwell Abo...
- J German Schools 'D...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым