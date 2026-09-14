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Oil Surges As Saudi Pipeline Crisis Puts 4% Of Global Supply At Risk; Bernstein Warns Of $150 Crude

Oil Surges As Saudi Pipeline Crisis Puts 4% Of Global Supply At Risk; Bernstein Warns Of $150 Crude

Oil Surges As Saudi Pipeline Crisis Puts 4% Of Global Supply At Risk; Bernstein Warns Of $150 Crude Brent crude futures jumped overnight after Saudi Arabia shut its East-West pipeline following drone attacks last week, threatening a critical route for bypassing the highly contested Strait of Hormuz chokepoint and a loss of what could amount to 4% of global supply.

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