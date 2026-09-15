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Ги Буше о победе с 0:2: «Во 2-м периоде мы теряли шайбу, саботировали свою игру. Но в 3-м «Авангард» проявил характер, мы всегда демонстрируем уверенность»

Главный тренер « Авангарда » Ги Буше оценил волевую победу команды над « Автомобилистом » (3:2 ОТ) в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

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