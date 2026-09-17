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В кастрюльке

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Беру воду, муку и яблоки: никогда бы не подумал, что это так вкусно — румяные улитки для семейного праздника

Беру воду, муку и яблоки: никогда бы не подумал, что это так вкусно — румяные улитки для семейного праздника

Ароматная домашняя выпечка с тонким хрустящим тестом и сочной фруктовой начинкой – это все вертута. Такой традиционный десерт отлично подходит для чаепития.

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