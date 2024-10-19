В Суздале закрыли опасный суши-бар

Некий гражданин пожаловался в Роспотребнадзор, что несколько раз отравился здесь.Внеплановая выездная проверка в суздальском кафе "Шикадо", проведенная Роспотребнадзором, принесла привычный результат: в общепите - бардак и антисанитария.