В России создают новую тяжелую огнеметную систему

В России разрабатывается новая тяжелая огнеметная система ТОС-3 "Дракон". Тяжелые огнеметные системы ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепек" Тяжелые огнеметные системы ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепек" Предполагается, что она будет оснащена реактивными снарядами ТБС-М3, способными поражать цели на расстоянии до 15 километров.