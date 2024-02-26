В России создают новую тяжелую огнеметную систему

В России разрабатывается новая тяжелая огнеметная система ТОС-3 "Дракон". Тяжелые огнеметные системы ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепек" Тяжелые огнеметные системы ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепек" Предполагается, что она будет оснащена реактивными снарядами ТБС-М3, способными поражать цели на расстоянии до 15 километров.
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