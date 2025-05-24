Думали, что дурачок. Как Трамп обломал лидеров ЕС с идеей «безусловного прекращения огня»

Одним из главных разочарований уходящей недели для европейских глобалистов стал не столько факт 2,5-часового разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сколько отказ последнего поддержать жесткую линию так называемой коалиции желающих и потребовать от Кремля согласиться с идеей «безусловного прекращения огня».