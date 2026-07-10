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Шипачев назвал ключевой фактор при решении перейти в «Салават Юлаев»

Шипачев назвал ключевой фактор при решении перейти в «Салават Юлаев»

Новичок «Салавата Юлаева» Вадим Шипачев рассказал, при каких обстоятельствах решил заключить контракт с уфимским клубом.

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