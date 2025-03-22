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Уиткофф: Путин поддержал предложение Трампа восстановить отношения РФ и США

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф рассказал, что российский лидер Владимир Путин на встрече с ним поддержал предложение американской стороны восстановить отношения.

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