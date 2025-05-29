Это растение — природный инсулин. Стабилизирует сахар и поможет при диабете

Сахарный диабет – распространенное и серьезное заболевание, снижающее качество жизни. Неправильное питание может привести к диабету и ожирению, но правильные пищевые привычки помогают взять их под контроль.
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