В Севастополе состоялся конкурс смотра и песни «Весна Победы»

Севастопольские дошкольники приняли участие в конкурсе смотра строя и песни «Весна Победы», посвященном празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 79-й годовщины освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков.