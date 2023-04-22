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В Севастополе состоялся конкурс смотра и песни «Весна Победы»

В Севастополе состоялся конкурс смотра и песни «Весна Победы»

Севастопольские дошкольники приняли участие в конкурсе смотра строя и песни «Весна Победы», посвященном празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 79-й годовщины освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков.

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