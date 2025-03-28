Идея Путина сменить власть на Украине удивила даже США. Белый дом дал ответ

Власть на Украине определяется конституцией страны и ее народом. Так отреагировали в Белом доме на заявление президент Российской Федерации Владимира Путина относительно введения на Украине "временного управления под эгидой ООН", пишет Reuters "Представитель Совета национальной безопасности Белого дома, отвечая на вопрос относительно высказываний Путина о временной администрации, заявил, что система управления на Украине определяется ее конституцией и народом страны", — говорится в сообщении.