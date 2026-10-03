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Царьград

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В Перми ликвидируют компанию-владельца «Пельменной №2»

В Перми ликвидируют компанию-владельца «Пельменной №2»

ООО «Пельменная у ЦУМа», управлявшее «Пельменной №2» на ул. Ленина, 47, подало в налоговый орган заявление о добровольной ликвидации и исключении из ЕГРЮЛ.

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