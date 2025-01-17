Гренландский министр: власти острова готовы сотрудничать с американцами, но не входить в состав США Гренландия не стремится стать частью Соединенных Штатов.
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Гренландский министр: власти острова готовы сотрудничать с американцами, но не входить в состав США Гренландия не стремится стать частью Соединенных Штатов.
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