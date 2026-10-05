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Аргументы и Факты

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В Нижнем Новгороде в «Газели» нашли расчлененные тела двух женщин

В Нижнем Новгороде в «Газели» нашли расчлененные тела двух женщин

В Нижнем Новгороде сотрудники полиции обнаружили в грузовой «Газели» части тел двух женщин.По данным Telegram-канала «112», грузовик остановили на посту ДПС при въезде в город.

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