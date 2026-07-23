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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кириос о планах после завершения карьеры: «Хотел бы поиграть в профессиональный баскетбол где-нибудь в Европе»

Экс-13-я ракетка мира Ник Кириос рассказал о планах после завершения теннисной карьеры. «Одна из моих следующих целей в карьере – стать профессионалом сразу в двух видах спорта.

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