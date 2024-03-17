Приметы и поверья 18 марта 2024 года связаны с народным праздником Конон Градарь Ирина ЛысенкоДревние славянские обычаи и погодные предсказания на понедельник, 18 марта 2024 года, имеют прямую связь с тем, что в этот день в древней Руси отмечался праздник, известный как Конон Градарь или Конон Огородник.