БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Британское военное судостроение настигла неизлечимая болезнь

Британское военное судостроение настигла неизлечимая болезнь

Александр Ростовцев.   Формально, глядя из британского погреба, Англичанка, вроде бы, не утратила технологические возможности строить и спускать на воду самые современные боевые корабли и атомные подводные лодки (АПЛ).

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