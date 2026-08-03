Британское военное судостроение настигла неизлечимая болезнь

Александр Ростовцев. Формально, глядя из британского погреба, Англичанка, вроде бы, не утратила технологические возможности строить и спускать на воду самые современные боевые корабли и атомные подводные лодки (АПЛ).
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