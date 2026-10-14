На выставке «Искусство сцены. Академическая живопись», которая проходит в павильоне № 1 «Центральный» на ВДНХ, посетителям предлагают рассматривать произведения как спектакль, где важна каждая деталь: жесты, мимика, элементы костюма героев, предметы второго плана и скрытые сюжетные подсказки.