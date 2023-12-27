Киркоров признал ошибку и опасается запрета своего творчества. С Ивлеевой хотят взыскать миллиард рублей

"Прости тут" его имя. Им что покаяться, что пописать.... Легко это у них все - гадят и каются, гадят и каются....

Игорь Михайлович

так их популярность зависит от недоразвитых людей, которые ходят смотреть их за деньги. или смотрят их в инете и ставят им "лайки". и благодаря многомиллионным просмотрам они имеют хорошие деньги за ту же рекламу. самое интересное, что все эти ивлеевы открыто называют хомячками тех недоумков, которые подписываются на их блоги. и то, что таких недоумков в стране миллионы, говорит о многом.. )))