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Киркоров признал ошибку и опасается запрета своего творчества. С Ивлеевой хотят взыскать миллиард рублей

Киркоров признал ошибку и опасается запрета своего творчества. С Ивлеевой хотят взыскать миллиард рублей

Народный артист России, исполнитель эстрадных песен Филипп Киркоров заявил, что «заглянул на пять минут» на скандальную вечеринку Анастасии Ивлеевой и ушел, он также отметил, что осознал свою ошибку при выборе мероприятия и теперь надеется, что она не станет причиной ограничения его творчества в России.

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Комментарии
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ОС
Ольга Саулина
&quot;Прости тут&quot; его имя. Им что покаяться, что пописать.... Легко это у них все - гадят и каются, гадят и каются....
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9 час.
Элла
Это точно!
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5 час.
Игорь Михайлович
так их популярность зависит от недоразвитых людей, которые ходят смотреть их за деньги. или смотрят их в инете и ставят им &quot;лайки&quot;. и благодаря многомиллионным просмотрам они имеют хорошие деньги за ту же рекламу. самое интересное, что все эти ивлеевы открыто называют  хомячками тех недоумков, которые подписываются на их блоги. и то, что таких недоумков в стране миллионы, говорит о многом.. )))
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4 час.

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