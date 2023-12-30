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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фелдер раскритиковал Махачева за желание подраться с Эдвардсом: «Парни, оставайтесь и доминируйте в своих дивизионах»

«Эдвардс уже не знает, подерется ли с Мухаммадом. Почему мы кладем на статус Белала как претендента №1? А потом Леон говорит, что хочет побить рекорд Сен-Пьера.

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