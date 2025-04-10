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Царьград

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Мишустин: инновации принесли русским компаниям 1 трлн рублей выручки

Мишустин: инновации принесли русским компаниям 1 трлн рублей выручки

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о достижении русскими предприятиями выручки около 1 трлн рублей благодаря государственной программе "Взлет - от стартапа до IPO".

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